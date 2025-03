Justcalcio.com - CdS – la richiesta è di 10 milioni

2025-03-20 08:40:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:Castellanos, poi Noslin. La caccia al centravanti è iniziata due anni fa e continua perché i gol non bastano. Taty era stato preso per raccogliere l’eredità di Ciro, partito un anno dopo. Noslin quest’anno per aggiungersi. Un acquisto dal presente deludente, col rischio di un futuro evanescente. Il diesse Fabiani continua a credere in lui e in Tchaouna, spera diventino investimenti a scoppio ritardato. Ma nel frattempo si guarda intorno e tratta obiettivi. A Plzen, prima dell’andata col Viktoria, c’era stato un incontro per Durosinmi, centravanti nigeriano, 22 anni. E’ stato valutato nel doppio confronto con i cechi: un gol e un assist. I contatti con il manager vanno avanti per spianare la strada in vista di giugno, quando potrebbe partire l’assalto finale.