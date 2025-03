Riminitoday.it - Cattolica, maxi investimento sulle strade. Un milione e mezzo di euro per rifare asfalto e marciapiedi

Leggi su Riminitoday.it

Il Comune diprosegue con il piano di riqualificazione dellecittadine, con uncomplessivo di une 620mila. I primi interventi partiranno già ad aprile, con i lavori in via Michelangelo e via Lugo, finanziati nel 2024. Nel corso della giunta odierna è.