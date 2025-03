Gossipnews.tv - Cattiva Condotta ad Amici: Scoppia la Lite in Casetta!

Ladegli allievi di24 fa discutere: inun’altra. Ecco che cosa è accaduto!A pochi passi dal serale, la tensione tra gli allievi diè alle stelle. Durante il daytime andato in onda di recente, una comunicazione inaspettata della produzione ha destabilizzato l’intero gruppo: una classifica basata sulla lorostilata da autori, costumisti e professionisti che lavorano con loro ogni giorno.L’annuncio ha creato scompiglio, ma a scatenare la polemica è stato Jacopo Sol, che non ha nascosto la sua delusione nel trovarsi solo a metà classifica. Le sue lamentele, però, non sono state accolte con comprensione. Anzi, i compagni lo hanno subito criticato, sottolineando che alcuni meritavano una posizione migliore della sua.A prendere le difese di Jacopo è stato Trigno, che ha cercato di far ragionare il compagno.