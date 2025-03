Dayitalianews.com - Catania, tolleranza zero contro i rifiuti abbandonati in strada

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto all’abbandono illecito deie al mancato rispetto del calendario di conferimento. Negli ultimi otto giorni, le forze dell’ordine hanno intensificato illi in diverse zone della città, tra cui Via della Regione, Medaglie d’Oro, Mario Rapisardi, Via Rasà, Via S. M. Castaldi, Via Pacini, Via Oberdan, Piazza Sciuti, Piazza Carlo Alberto, Via A. Di Sangiuliano e Piazza Turi Ferro.Nel corso delle operazioni, sono stati sanzionati 105 trasgressori ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 27 del 2023, con multe dell’importo di 333 euro ciascuna. Inoltre, sei soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di abbandono di.In Corso dei Mille, un motocarro con due persone a bordo, in abiti da lavoro, è stato sorpreso in flagrante mentre abbandonavadi tipo RAEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) ed edile.