Dayitalianews.com - Catania, pusher a domicilio: seguito e arrestato dai Carabinieri

Leggi su Dayitalianews.com

Incisività e capacità nell’acquisizione informativa, ancora una volta, hanno consentito aidel Nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Dante, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di arrestare in flagranza un catanese 22enne, già noto per le sue pregresse vicende giudiziarie, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’attività info investigativa, svolta in maniera incessante dai militari, aveva fatto sì che focalizzassero la loro attenzione sul 22enne, ipotizzando si trattasse unspecializzato nello “spaccio porta a porta”.Per dare riscontro alle loro ipotesi investigative, ihannoi suoi movimenti, pedinandolo a lungo e constatando, così, come il giovane andasse in giro nei vari quartieri della città, entrando, di volta in volta, in palazzi differenti, dai quali usciva dopo pochi minuti.