Puntomagazine.it - Castellone (M5S): “Meloni usa polemica su Ventotene per nascondere fallimenti del suo governo”

(M5S) attacca: “Nasconde icon polemiche e diversivi”“Giorgiaprova ancora una volta a buttarla in caciara perdel suo governo.” così sui social la Vicepresidente del Senato Mariolina(M5S). “Questa volta oltraggiando in aula la storia dell’Europa, che passa dal Manifesto di. Forse si tratta dell’ennesimo diversivo peril crollo della produzione industriale, ormai in negativo da due anni, o i salari da fame, o l’aumento delle famiglie che vivono sotto la soglia di povertà, o l’irrilevanza italiana in politica estera, o l’aver abbandonato l’Ucraina, o il silenzio sulla strage in Palestina. Una tattica che mira anche ale crepe di una maggioranza tutt’altro che compatta, ma che nonostante tutto appoggia la follia bellicista del ReArm Europe, anziché dedicare risorse a sanità, scuola, trasporti, lavoro.