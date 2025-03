Cityrumors.it - Caso Pozzi, si muove il Parlamento “Troppe anomali, verità e giustizia per Gianmarco”

Leggi su Cityrumors.it

In una conferenza stampa alla camera dei Deputati sono state presentate una serie di iniziative istituzionali per fare chiarezza sulla morte del ragazzo romanoper. Stavolta però l’urlo di dissenso e di rabbia non viene solo dalla famiglia, ma da parte integrante delle Istituzioni, più precisamente dalla Camera dei Deputati. E qualcosa si stando come mai in questi ultimi anni, anche perché le situazioni strane che si stanno accavallando da anni sonoe tutte molto strane, come le indagini portate avanti., siilper” (foto Cityrumors.it)“e,situazioni strane, non è possibile andare avanti in questo modo, si deve fare qualcosa soprattutto se ildella strana morte diinvece di indagare per bene si decide di andare verso l’archiviazione e non è possibile”, dice con tono perentorio l’onorevole Stefania Ascari del Movimento Cinque Stelle.