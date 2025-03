Agi.it - Caso Poggi: l'alibi di Andrea Sempio regge

AGI - "Il racconto di, che disse di essere stato a Vigevano la mattina del 13 agosto fornendo come riscontro uno scontrino relativo al parcheggio di Sant'Ambrogio, con ora di inizio 10 e 18, trova piena compatibilità nei tabulati telefonici. Non c'è nessuna anomalia". Nel documento 'Note sui tabulati di', l'ingegnere Paolo Reale, consulente della famiglia, si sofferma sulle telefonate del 7 e 8 agosto 2007 partite dal cellulare e dal fisso diverso l'abitazione della famiglia di Chiara. Queste chiamate sono uno degli elementi che la Procura di Pavia e i carabinieri di Milano stanno provando a inserire nel contesto che, ipotizzano, identificherebbe l'indagato come il possibile autore dell'omicidio di Chiara. Il documento, visionato dall'AGI, riporta i contenuti della consulenza informatica firmata da Reale su incarico dell'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale dei congiunti della vittima.