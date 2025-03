Sololaroma.it - Caso plusvalenze, la Procura FIGC apre un fascicolo sulla Roma: la situazione

Iltore federale Giuseppe Chinè hasua scrivania unsulleriguardante le operazioni effettuate dallasotto la gestione James Pallotta, precedente dunque all’acquisto della famiglia Friedkin del club giallorosso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ilaperto dallaprende spunto dall’indagine delladi, che ha rinviato a giudizio diversi ex dirigenti giallorossi. Le operazioni contestate risalgono al periodo 2018-2020 e riguardano presuntegonfiate per circa 60 milioni di euro, a fronte di un valore reale stimato di 39 milioni.Tuttavia, è importante sottolineare che per ora non c’è alcun deferimento sportivo: lasta solo studiando le carte, e le indagini dovrebbero concludersi entro fine aprile.