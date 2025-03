Ilfattoquotidiano.it - Caso plusvalenze, aperta un’inchiesta sulla Roma: cosa rischiano i giallorossi

A seguito del rinvio a giudizio da parte della procura didell’ex presidente della AS, James Pallotta, e di 5 dei suoi ex dirigenti (Fienga, Baldissoni, Gandini, Francia e Malknecht), il procuratore della Figc Giuseppe Chinè ha aperto un fascicolo di inchiestasocietà giallorossa in merito aldi presuntecalcolate su 60 milioni di euro quando avrebbero dovuto essere pari a 39. I pmni accusano Pallotta e i suoi ex collaboratori di falso in bilancio e violazione del testo unico dell’intermediazione finanziaria riferendosi ad operazioni compiute tra il 2018 e il 2020 che hanno avuto un impatto sui bilanci fino al 2022. Al momento, l’inchiesta è ancora in fase preliminare e nessuno dei dirigenti, dell’epoca e attuali, sono stati ascoltati dalla Procura federale.