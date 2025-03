361magazine.com - Caso Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio

L’uomo si professa innocenteHa rotto ilnegli indagati dopo la riapertura delsu Chiara Poggi. A Chi l’Ha Visto ha professato, ancora una volta, la sua innocenza.“Sono innocente. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene. La famiglia Poggi crede in me, non hanno mai avuto dubbi”.Leggi anche:Chiara Poggi, si cerca di capire chi sia Ignoto 2 Il 37enne è un amico del fratello minore di Chiara Poggi: “Con Marco mi sento ancora. Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, mi sta pesando il punto di vista mediatico”.Ora,starebbe cercando di tornare alla normalità e sarebbe tornato a lavorare nel negozio di telefonia. In passato era stato indagato, all’epoca dei fatti, per poi essere archiviate le accuse a suo carico.