Case di lusso gli stranieri investono in Toscana Le zone più richieste e i prezzi

Firenze, 20 marzo 2025 - In vendita, c’è perfino un castello medievale. Immerso in uno dei paesaggi più suggestivi della Maremma grossetana, si trova al confine tra Siena e Grosseto. Ma i Paperoni con tanti soldi da investire inpossono anche optare per un lussuoso complesso di ville a Forte dei Marmi, per un costo che va oltre i 10 milioni, oppure un’antica dimora nel cuore di Firenze, che viene 4 milioni e mezzo di euro. La: Capolista nelle Ricerche Estere diSfogliando gli annunci immobiliari deluxe, non stupisce che, per le casse di, lasia attualmente la regione preferita dagli, con il 20% circa delle ricerche complessive, seguita dalla Lombardia, che supera di poco il 17%, e dal Lazio, anch'esso con percentuali a due cifre ma ben distaccato dalla prime due, all'11,5%.