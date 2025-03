Ilfattoquotidiano.it - Casa Bianca contro la Federal Reserve: “Il presidente ha tutto il diritto di criticare la politica monetaria”

“Ilhaildila decisione (della Fed) e ha detto chiaramente che crede che tassi di interesse più bassi aiuteranno il Paese a prosperare e che questa amministrazione sta lavorando per abbassare il tasso di inflazione causato dalla precedente amministrazione”, ha detto a la portavoce della, Karoline Leavitt. Durante i 4 anni di presidenza Biden l’inflazione statunitense è aumentata molto, come in tutti i paesi del mondo, a causa della pandemia, tra il 2021 e metà 2022 passando dal 2 ad oltre l’8%. Tuttavia il carovita si è poi ridotto fino al 2,9% del dicembre 2024.“Ogni giorno che passa l’inflazione diminuisce. Lo indicano i numeri e ilcrede fermamente nei bassi tassi di interesse, e penso anche gli americani”, ha continuato Leavitt.