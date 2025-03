Lanazione.it - Caro acqua, in Toscana le bollette più alte d’Italia

Firenze, 20 marzo 2025 – Laè la regione con la spesa media più alta d'Italia per leidriche: nel 2024 una famiglia di tre persone che ha consumato 182 metri cubi di, ha speso in media 748 euro, con un aumento del 2,3% rispetto al 2023. A livello nazionale, la spesa media è 500 euro. Il dato emerge dal XX Rapporto sul servizio idrico integrato di Cittadinanzattiva, che analizza le tariffe applicate in tutti i capoluoghi italiani. Tariffe idriche nelle province toscane All'interno dellale differenze territoriali sono notevoli: Siena e Grosseto: 821 euro Pisa: 817 euro Livorno: 805 euro Arezzo: 795 euro Firenze, Prato e Pistoia: 757 euro Massa: 733 euro Carrara: 612 euro Lucca: 556 euro Queste cifre pongono laai vertici della classifica nazionale per il costo dell’, con livelli tariffari molto superiori a regioni come il Molise, dove si paga appena 234 euro all’anno.