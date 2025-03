It.insideover.com - Carney, Merz e non solo: quando la finanza scala la politica

Il G7 canadese che si terrà in Alberta a giugno non vedràil ritorno di Donald Trump al consesso dei grandi dell’Occidente ma anche il debutto in veste di leader del proprio Paese del neo-primo ministro canadese Mark, presidente di turno del consesso, e del cancelliere tedesco in pectore Friederich. I casi paralleli diCosa accomuna, un liberal a tutto tondo, e, rigoroso cattolico conservatore, e cosa li rende assimilabili al vulcanico e istrionico Trump? Un passato nel mondo degli affari che, se per The Donald faceva riferimento all’edilizia e alle dinamiche palazzinare di New York, perpunta direttamente verso il settore della. L’appena insediato primo ministro canadese, come ha riportato Guglielmo Calvi su queste colonne, ha lavorato per ben dieci anni nel colosso dellad’affari Goldman Sachs prima di passare dall’altra parte della barricata e divenire prima governatore della Bank of Canada prima e poi della Bank of England, primo straniero a guidarla dalla fondazione avvenuta nel 1694.