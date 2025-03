Ilfattoquotidiano.it - Carne coltivata, agricoltori protestano davanti all’Efsa. Appello dei ricercatori: “Non delegittimare la comunità scientifica”

La guerra trae scienziati sullacontinua. L’ultima battaglia si è svolta il 19 marzo a Parma: un corteo organizzato da Coldiretti ha sfilato dal Parco 1° maggio fino alla sede dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) chiedendo che allasiano applicati i protocolli di approvazione previsti per i farmaci (inclusi trial clinici e studi preclinici) e non quelli pensati per gli alimenti. “Cibo dalle campagne non dai laboratori”, “I cittadini europei non sono cavie”, “L’Europa ci serve come il pane”, sono alcuni dei cartelli mostrati. Poco dopo l’inizio della protesta un gruppo di 16ed esperti italiani ha diffuso una lettera in difesa dell’indipendenza della ricerca e dell’attuale quadro normativo europeo. “La manifestazione di Coldiretti è un tentativo preoccupante diil lavoro dellaindipendente e il quadro normativo europeo sui nuovi alimenti, tra i più rigorosi al mondo”, hanno scritto gli studiosi di