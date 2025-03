Ilrestodelcarlino.it - Carenza di uova per l’aviaria, gli Stati Uniti si rivolgono al Veneto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Venezia, 20 marzo 2025 – “Mi fa piacere che glisi rivolgano al, che annualmente produce 2 miliardi digrazie al lavoro di 6.300 aziende con un fatturato di 700 milioni di euro, per far fronte alladicausata dall’epidemia di aviaria”. L’assessore regionale all’agricoltura Federico Caner commenta la notizia, riportata da Confagricoltura, secondo cui dagli, grandi consumatori dima piegati dalche in tre mesi ha portato all’abbattimento di 20 milioni di galline ovaiole, sarebbero giunte inmolte richieste di fornitura del prodotto, in particolare ad aziende di Padova e Verona. Caner: “Il mercato è globale” L’assessore Federico Caner prosegue precisando: “Noi, in un contesto di economia globale per l’agroalimentare, gliele forniamo volentieri, anche se pure qui la situazione è complessa.