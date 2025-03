Ilrestodelcarlino.it - Cardiologia ed Ematologia, ecco i due nuovi primari ad Ancona: “Figli della nostra sanità”

, 20 marzo 2025 –direttori, entrambi marchigiani, per due aree strategiche dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche: la Struttura operativa dipartimentale (Sod) die la Sod di. Presentati ieri mattina i duedell’ospedale regionale di Torrette, per i reparti died: sono il dottor Marco Marini (49 anni, originario di Falerone) e la professoressa Antonella Poloni (59 anni, di Macerata). Entrambi i professionisti,anconetana, formati e specializzati ad, succedono a due figure storiche dell’azienda ospedaliera, il dottor Gian Piero Perna e il professor Attilio Olivieri, a cui è stato rivolto un sentito ringraziamento per il loro prezioso contributo. Il direttore generale, Armando Marco Gozzini, ha sottolineato come Marini e Poloni siano “” dell’Università Politecnica delle Marche, avendo completato il loro percorso di studi e specializzazione proprio presso l’ateneo marchigiano.