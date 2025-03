Anteprima24.it - Carcere di Carinola, droga tra i detenuti: nove persone in manette

Tempo di lettura: 2 minutiPersonale del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria per la Campania, ha dato esecuzione all’Ordinanza applicativa di misure cautelari in, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di una indagine coordinata da questa Procura, nei confronti di 5e dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di 4, gravemente indiziate, allo stato delle indagini, in ordine al delitto p. e p. dagli articoli art. 73 DPR 309/90 commesso all’interno della Casa di Reclusione “G.B.lli” di.Il complesso degli elementi ricavati dalle attività di investigazione, dall’analisi e dall’elaborazione completa dei flussi di denaro versato dai familiari deiassuntori di sostanza stupefacente per i pagamenti delle dosi acquistate, dal sequestro delle dosi di sostanza stup?facente spacciata nell’istituto, e da altri accertamenti tecnico-scientifici, ha consentito la ricostruzione di una serie di cessioni di stupefacente all’interno deldi, gestita daicolpiti delle misure cautelare con il concorso di alcuni loro familiari operanti all’esterno.