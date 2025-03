Lanazione.it - Caporalato e sfruttamento, un arresto. Inchiesta partita dalla denuncia di un operaio

Castelfiorentino (Firenze), 20 marzo 2025 – L’da un infortunio. Un, ricoverato in pronto soccorso e costretto all’amputazione di un dito, hato il suo datore di lavoro, portando alla luce le condizioni disumane in cui era costretto a lavorare. Per questo, al termine di una lunga indagine condotta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Firenze, i militari – coadiuvati dai colleghi della compagnia di Empoli – hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale coercitiva e patrimoniale, emessa dal Gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura di Firenze, nei confronti di un cittadino marocchino. Reati diL’uomo è ritenuto responsabile dei reati di intermediazione illecita edel lavoro (il cosiddetto), di occupazione al lavoro di lavoratori privi di permesso di soggiorno, di lesioni colpose aggravate e di violazioni varie in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.