Ilgiorno.it - Caos viabilità nonostante i divieti. I camion entrano in centro città

Leggi su Ilgiorno.it

traffico incon tir in entrata dai ponti sul fiume Adda e del canale Muzza.il divieto ben visibile, gli autisti dei mezzi pesanti vanno oltre la linea off-limits ignorando idi accesso, una volta giunti, poi, al punto del tragitto che impedisce di proseguire, i lunghi mezzi pesanti sono costretti a fare marcia indietro con manovre impegnative, causando disagi per gli automobilisti. "Il cartello di divieto è ben visibile - commenta Deborah Bucca, assessore alla-. Francamente non capisco cosa ci sia di poco chiaro per chi è alla guida dei tir". Per i trasgressori scattano le sanzioni per divieto di transito pari a poco più di 40 euro. Altra questione calda sul frontecaotica con automobilisti indisciplinati, sone le tante segnalazioni sul far west della percorribilità in via Veneto, liberata dal cantiere per i lavori di rigenerazione, dove i cartelli stradali, pur ben visibili, vengono ignorati.