361magazine.com - Canzoni da divano, divagazioni intorno alla musica di Simona Severini

Ci ho preso gusto, quindi eccomi ancora qui a assecondare il mio classico modo di procedere, che è poi quello che vi ho spiegato giusto l’altro giorno qui essere quello anche che l’algoritmo utilizza per farvi sentire quel che vuole farvi sentire, spesso lasciando intendere che vi fa sentire quel che volete sentire voi.Si pensa a un punto di partenza, magari immaginando anche un punto di arrivo, e tutto quel che segue arriva strappando di volta in volta, scartando di lato, procedendo di link in link, divagando, errando, sbandando.Ovviamente in un percorso identificabile come un viaggio è sì importante il punto di partenza, perché ci dice molto di che tipo di viaggio sarà, volendo anche di che tipo di viaggiatore io sia, e di conseguenza siate voi, seduti sul sedile a fianco al mio senza possibilità di scelta, non a caso in quello che colloquialmente è chiamato il “posto del morto”, ma è fondamentale il punto di arrivo, perché si ha un bel dire che il viaggio è più importante di una meta, ma a meno che il viaggio non sia davvero la meta, nel senso che si stia facendo un on the road che poi prevede un tornare a casa, direi che il luogo verso la quale si punta il muso della macchina, se è in macchina che si sta viaggiando, un peso ce l’ha, eccome.