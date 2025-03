Ilgiorno.it - Cantieri sotto sequestro, le Famiglie Sospese incontrano Sala: “Ci sono in gioco risparmi di una vita, non è solo un problema del ceto medio alto”

Milano, 20 marzo 2025 – Hanno ottenuto l’appoggio del sindaco Giuseppee dell’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi alla proposta di “aprire un tavolo”, allargato a Procura e costruttori, sulla situazione delleche hanno acquistato appartamenti inposti, finiti al centro di inchieste per presunti abusi edilizi o bloccati a causa di pratiche incagliate. Lanciano un appello alla politica nazionale: “Serve una legge che ci tuteli perché siamo le uniche vittime di questa situazione. Non abbiamo colore politico, e va trovata una soluzione bipartisan con senso di responsabilità”. Per circa due ore una delegazione del comitato “, vite in attesa“ ha incontratoe Tancredi, avviando un dialogo. Le situazioni esposte a Palazzo Marinovarie, ma legate dalla stessa incertezza: le Residenze Lac in via Cancano e lo Scalo House, dueposti, le Park Tower di Crescenzago finiteinchiesta, le case in costruzione in via Savona 105.