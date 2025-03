Campi Flegrei Musumeci | 100mila persone a rischio molto elevato 640 istanze di sopralluogo dai cittadini

Leggi su Ildenaro.it

“L’area deiè un territorio gravato da una eccezionale sovrapposizione di rischi naturali, vulcanico, sismico e bradisismico. Una cui le circa 100.000residenti sono esposte ogni giorno anche nel semplice svolgimento delle attività quotidiane. Alla giornata di ieri, i vigili del fuoco hanno avuto circa 1.260 richieste di intervento per verifica statica, di cui 1.020 già eseguite. Tale attività ha determinato al momento l’emanazione di ordinanze di sgombero da parte dei sindaci con l’evacuazione di 163 nuclei familiari per un totale di 388sgomberate dalle loro abitazioni”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello, nel corso dell’informativa urgente del governo in merito ai recenti eventi sismici che hanno colpito l’area deie allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione.