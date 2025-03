Anteprima24.it - Campi Flegrei, Manfredi: “Adattare gli interventi a scenari che mutano”. Allestita area accoglienza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“La convivenza con il rischio fa parte della contemporaneità. Se guardiamo l’Italia, di zone a rischio dove si è edificato ce ne sono tantissime: zone sismiche, bradisismiche, vulcaniche e alluvionali. È chiaro che oggi abbiamo un grande tema che è come fare a coniugare l’urbanizzazione con la gestione del rischio”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, a commento delle parole espresse oggi dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, che nel corso di un’informativa urgente suiha parlato di “rischio molto elevato a cui le circa 100mila persone residenti sono esposte ogni giorno”.ha sottolineato che coniugare urbanizzazione e gestione del rischio lo si fa “da un lato rendendo le strutture e le infrastrutture sicure, e quindi dobbiamo intervenire per continuare la messa in sicurezza che già si sta facendo sia del patrimonio pubblico che privato, che avendo sistemi di gestione dell’emergenza che siano affidabili e quindi piani d’emergenza ben strutturati”.