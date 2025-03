Campi Flegrei | la Protezione Civile educa i bambini al rischio vulcanico

Leggi su Ildenaro.it

Giochi e fumetti per aiutare i bimbi delle scuole primarie della zona rossa deia capire il bradisismo, i fenomeni vulcanici ea conoscere ea far propria la cultura della prevenzione. Per questo ladella Regione Campania sta consegnando con il supporto delle associazioni di volontariato, per tutte le quarti e le quinte classi, 400 volumi di “Io NonScuola – speciale Campania” e 400 copie di “Noi ei Vulcani”. Si tratta di due pubblicazioni realizzate dalla Regione Campania, in sinergia con il Dipartimento dellae la consulenza scientifica dell’Ingv-Osservatorio Vesuviano nell’ambito del piano di comunicazione alla popolazione, finalizzate a diffondere e sviluppare una moderna cultura della prevenzione che può trovare terreno fertile proprio all’interno del mondo scuola, sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell’individuo e della comunità.