Ilfattoquotidiano.it - Campi Flegrei, a livello locale e regionale la latitanza politica è clamorosa

La terra neicontinua a tremare, sono circa due anni di stillicidio. Migliaia di scosse, decine e decine sentite dalla popolazione, alcune potenti. Aumento della quantità progressiva e della forte intensità dei terremoti rappresentano una variabile scientifica, quindi da non sottovalutare. Non ci sono segnali, per quel che la scienza può sapere, di rischi di imminente eruzione vulcanica.In balia della natura ci conviviamo, viviamo sui vulcani, tra il Vesuvio che dorme russando ogni tanto, la solfatara, il bradisismo, la caldera, le fumarole. È la terra che amiamo, è la nostra terra, per Pino Daniele “Terra mia”. Ma quello che non possiamo accettare è di essere in balia dello Stato. La città di Napoli ha un piano di protezione civile, aggiornato nel 2019 dall’amministrazione che guidavo da sindaco.