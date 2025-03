Agi.it - Campi Flegrei, 388 persone hanno già lasciato le proprie abitazioni

AGI - "A ieri i vigili del fuoco avevano avuto 1.260 richieste di intervento per verifiche statiche di cui 1.020 già eseguite" e "sono state emanate ordinanze di sgombero con l'evacuazione di 163 nuclei familiari per un totale di 388sgomberate dalle loro". Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, nel corso dell'informativa urgente sui recenti eventi sismici checolpito l'area deie sullo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. "In quell'area un'accurata e responsabile pianificazione urbanistica avrebbe dovuto impedire sin dal dopoguerra ogni attività edificatoria", ha osservato Musumeci. "Dall'osservatorio vesuviano si dichiara non esservi alcuna evidenze di immediata eruzione. Dobbiamo lavorare per la normalità ma essere pronti a tutte le evenienze", ha concluso il ministro.