Campi Flegrei 100 mln in 5 anni per gli edifici danneggiati dalle scosse

“In relazione all’attività sull’edilizia privata, il Governo ha intanto pensato di favorire l’immediato utilizzo deglidalla scossa del 20 maggio ed è stata per questo autorizzata la spesa di 20 milioni per l’anno 2024 e di 15 milioni per ciascuno degli2025 e 2026 per riconoscere i contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari, costretti a sgombrare per inagibilità”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso di una informativa urgente alla Camera in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l’area deie allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. “Sempre per quanto riguarda le case private per civile abitazione – ha proseguito – ritengo doveroso ricordare l’ulteriore stanziamento voluto dal Governo con la legge di bilancio 2025: 100 milioni per il quinquennio 2025-29 teso a favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione a uso residenziale, almeno quella insistente nella zona di intervento dei”.