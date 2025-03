Arezzonotizie.it - Camion in manovra lo investe mentre sta lavorando

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio in provincia di Arezzo. L'emergenza urgenza aretina della Asl Toscana Sud Est è stata attivata oggi, giovedì 20 marzo, poco prima delle 16 per un infortunio sul lavoro avvenuto a Lucignano. Un operaio di 60 anni è stato trasportato in codice giallo al.