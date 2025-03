Ilveggente.it - Camila Giorgi, tutto da rifare: situazione sottosopra

Leggi su Ilveggente.it

, nelle ultime ore è successo praticamente di: così un tornado si è improvvisamente abbattuto sull’ex tennista di Macerata.Giusto il tempo di consegnare la documentazione alla Wta, affinché il suo ritiro venisse formalizzato, che giàera a bordo di un aereo che l’avrebbe portata a migliaia e migliaia di chilometri dall’Italia. L’ex tennista marchigiana si è trasferita sin da subito in Argentina, il paese natale dei suoi genitori, dove, a quanto pare, ha iniziato una nuova vita.da(AnsaFoto) – Ilveggente.itUna vita che non c’entra nulla con quella precedente, come si evince dal fatto che la campionessa di Montreal 2021 non ha mai più impugnato – queste le sue parole – una racchetta. Il tennis fa parte del passato ormai, ma lei no.