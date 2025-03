Viterbotoday.it - Cambia il pannello di via Roma, la parola "varco" sostituita con "Ztl"

Leggi su Viterbotoday.it

È stato sostituito ilelettronico di segnalazione della zona a traffico limitato (Ztl) in via, a causa di un malfunzionamento che ne comprometteva il corretto funzionamento. L'intervento, resosi necessario per garantire una segnaletica adeguata e ben visibile, ha portato con sé.