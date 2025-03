Internews24.com - Calhanoglu, parole al miele per Arda Guler: «Per me è un fratello, vorrei venisse a giocare nell’Inter. Ecco che cosa gli ho consigliato»

Leggi su Internews24.com

di Lorenza Giustizieri, le belledel turco per il connazionale: le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro Hakan Çalhanoglu ha giocato per tutto il tempo della partita contro l’Ungheria, in cui la Turchia ha ottenuto una vittoria di 3 a 1. Dopo la partita, il centrocampista dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti, ponendo particolare attenzione alle prestazione della squadra guidata da Montella.LEDISULLA PARTITA- «È stata una partita molto importante per noi. Siamo molto contenti di aver giocato a Istanbul dopo tanto tempo.ringraziare tutti i tifosi. Volevamo anche dare loro una vittoria. Ci siamo riusciti. 3-1 è un buon punteggio, ma niente è ancora finito. La prossima partita è molto importante. Ora dobbiamo riposare molto bene.