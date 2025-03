Inter-news.it - Calhanoglu leader in Turchia: Montella non fa sconti! Sfida l’Ungheria

si prepara a guidare la suanellacontro, valida per la Nations League. Il centrocampista dell’Inter scenderà in campo con la fascia da capitano, simbolo del suo ruolo centrale nel progetto della sua Nazionale. RITORNO – Dopo un periodo complicato a causa di alcuni infortuni che ne hanno condizionato la continuità, Hakansembra aver ritrovato la miglior condizione fisica e mentale. Nelle ultime tre partite con l’Inter ha messo a referto due gol e un assist, dimostrando di poter tornare ai suoi livelli abituali. Prestazioni convincenti che hanno restituito fiducia al centrocampista turco, pronto ora a trascinare la sua Nazionale in un test importante contro una squadra solida come, che conosce bene il calcio italiano, ha costruito la squadra intorno alle qualità di, affidandogli il compito di dettare i tempi della manovra e di essere il principale riferimento offensivo.