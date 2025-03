Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tuttosport: Tammy Abraham non verrà confermato: corsa a due per il ruolo di vice Santiago Gimenez. I nomi

In vista delestivo ilche quasi sicuramente non confermerà, dovrà pensare alIl nuovo corso deldifficilmente vedrà la presenza diin attacco, l’attaccante inglese come riferisce l’edizione odierna di, quasi sicuramente tornerà alla Roma in estate. Il costo del cartellino (20-25 milioni) e l’ingaggio (5 milioni) complica la permanenza in rossonero. Senza una sua apertura a ridursi l’ingaggio è difficile pensare di rivederlo ao.Per questo motivo ildovrà pensare al, con Luka Jovic che al termine della stagione lascerà il, i rossoneri si trovano senza una riserva dell’attaccante messicano. Nel mirino dei rossoneri ci sono due giocatori che giocano in Serie A, il primo è Nikola Krstovic del Lecce autore di una doppietta contro i rossoneri, valutato 25 milioni e con un ingaggio sicuramente alla portata dei rossoneri.