Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Giorgio Furlani entro Pasqua deve scegliere il direttore sportivo: sei nomi

il nuovodelper programmare ilestivo,la decisione.Ilnell’ultimo periodo non ha mostrato il meglio di sé, per usare un eufemismo. Infatti Sergio Conceiçao tra esclusioni eccellenti (Theo Hernandez e Rafael Leao) e cambi tattici sta cercando la soluzione migliore ai problemi rossoneri. Al ril’avversario di turno sarà il Napoli di Antonio Conte, e a quel punto il tempo degli esperimenti dovrà essere finito.continua la ricerca del, ogni settimana la rosa dei pretendenti alla poltronaista si allarga. I lombardi devono iniziare a programmare la strategia di mercato per le entrate e le uscite. Siamo arrivati a sei candidati, oltre ai tre già noti Fabio Paratici, Igli Tare e Tony D’Amico se ne sono aggiunti altrettanti stranieri.