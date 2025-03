Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, l’obiettivo non tramonta: possibile colpo in Serie A! Il club bianconero ha “bloccato” tutto a gennaio. Retroscena

di RedazionentusNews24rimane concreto per il prossimo giugno: ilinA. IlPietro Comuzzo è stato ad un passo dal Napoli a. Come rivelato da Il Mattino, lantus sarebbe però riuscita a convincere la società viola a trattenerlo fino a giugno, quando potrebbe arrivare l'offerta dei bianconeri.e Napoli potrebbero così tornare a sfidarsi sul mercato.