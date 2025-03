Internews24.com - Calciomercato Inter, Pedullà svela: «Ecco come lavoreranno i nerazzurri in estate»

Le parole dell'uomo mercato venuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha parlato dei prossimi piani dell'Inter:

«Sarà un mercato su giocatori giovani: per Nico Paz dipenderà anche dal Como, non è semplice. L'Inter ha mosso dei passi per lui ma il Como ha soldi per fare tre guerre calcistiche: dovrebbe essere il ragazzo a dire "a Como non sto bene, voglio tornare al Real", ma è una cosa che va sviluppata. Si seguono gente come Castro e Ricci, magari qualcosa all'estero di importante. Io mi aspetto investimenti sui cartellini di ragazzi del 2003-2004 consolidati. Servirà un difensore centrale: Beukema piace a tutti, anche all'Inter. Mi aspetto non solo le geniali intuizioni di Thuram, Calhanoglu e Mkhitaryan a zero, che sono prodezze: mi aspetto che su un paio di cartellini si possa investire perché la cassa l'ha arricchita Inzaghi.