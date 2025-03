Internews24.com - Calciomercato Inter, la coppia Sommer Martinez sarà confermata anche per la prossima stagione? Il piano della società nerazzurra

di Redazione, lacontinuerà a puntare super la? Le ultimeSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’avrebbe trovato un equilibrio tra i pali e continuerà a puntare sullaformata da Yanne Josepper la2025-2026. Il club nerazzurro ha scelto di continuare su questa strada, fiducioso dei risultati favorevoli raggiunti in termini di coesione e stabilità. Il portiere svizzero continua a essere il titolare grazie alle sue ottime prestazioni nelle ultime due stagioni. Il suo compagno spagnolo,, invece, si è dimostrato affidabile quando è stato chiamato in causa, assicurando soliditàin match difficili.Tuttavia, non ci sono piani di alternanza: le gerarchie sono chiare, l’ex Bayern Monaco rimane il portiere titolare einvece dovrà essere pronto a subentrare all’occorrenza.