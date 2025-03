Internews24.com - Calciomercato Inter, il retroscena di Tuttosport: «In estate Baccin ha osservato quel giocatore di Serie A…»

di Redazione, ildi: «InhadiA.» Le ultime riportate dal quotidianoCome riportato da, ilha provato a muoversi per Dan Ndoye, l’esterno svizzero che al Bologna si sta rivelando uno dei protagonisti della stagione. Secondo il quotidiano, i nerazzurri avevano iniziato a seguirlo già durante gli Europei in Germania, dove Darioera stato inviato a osservarlo da vicino. Le relazioni raccolte dagli scout dell’sono state molto positive, tanto che il club aveva considerato di provarci già nella scorsa finestra estiva di mercato. Tuttavia, il Bologna aveva subito risposto con un netto rifiuto, esprimendo la volontà di non cedere il.Anche a gennaio la dirigenzaista ha continuato a monitorare la situazione, ma la linea del club emiliano è rimasta ferma.