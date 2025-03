Internews24.com - Calciomercato Inter, assalto a un talento argentino! Oaktree dà il via libera alla trattativa

di Redazione, mirino su Rey Domenech,del Boca Juniors: l’idea dei nerazzurri per l’estateNelle ultime ore in Argentina si parla di unesse concreto delper uno dei grandi gioielli del Boca Juniors, Camilo Rey Domenech. In vista del Mondiale per Club e della prossima stagione, il club nerazzurro vuole fare il salto di qualità nel prossimo mercato, seguendo quelle che sono le direttive di: giovani forti da inserire in un organico rodatoRey Domenech è stato una presenza fissa nella Nazionale argentina Under 17 e nel 2025, grazie a un’ottima pre-stagione al Boca Juniors, Gago gli ha già dato l’opportunità di esordire e ha addirittura giocato 7 partite ufficiali tra la Coppa Argentina, il Torneo Apertura e la Coppa Libertadores.