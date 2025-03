Rompipallone.it - Calciomercato Inter: arriva in estate, svolta da Parma

Leggi su Rompipallone.it

L’si appresta a piazzare un colpo a sorpresa dal: Marotta lavora all’affare in vista dell’Mentre in casal’attenzione è rivolta ai tanti impegni di campo, la società lavora a fari spenti per programmare la prossima sessione estiva di.La stagione dell’è ormai entrata nella sua fase più calda. Dopo la vittoria sul campo dell’Atalantata nel posticipo della 29esima giornata di campionato, i nerazzurri sono da soli in testa alla classifica con un vantaggio di tre punti sul Napoli e a +6 proprio sulla formazione bergamasca. Un vantaggio minimo, ma comunque importante per la squadra di Simone Inzaghi, in procinto di giocare le semifinali di Coppa Italia col Milan e i quarti di finale di Champions League col Bayern Monaco.A questi tre impegni si aggiungerà il nuovo Mondiale per Club organizzato dalla Fifa e che si terrà a giugno.