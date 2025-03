Genovatoday.it - Calciomercato Genoa, nuova idea per la difesa

La salvezza ormai in tasca regala alpiù tempo per pensare al futuro. La prossima estate dipartirà con almeno una cessione di grosso calibro per fare cassa e poi reinvestire. I gioielli in vetrina sono tre: De Winter, Vasquez e Frendrup. Il primo è corteggiato da diversi club.