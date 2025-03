Rompipallone.it - Calciomercato: Diao in una big, l’annuncio del Corriere

Non solo Nico Paz: anche Assanein casa Como è al centro di moltissime voci di mercatoArrivato a gennaio del Real Betis, nel giro di pochi mesi Assaneha conquistato l’interesse di molti top club italiani e non solo.Tra i colpi di mercato di gennaio del Como, Assaneè una delle note più liete della formazione lariana. Dopo Nico Paz, l’esterno offensivo senegalese (ma di origini spagnole) è il giocatore più chiacchierato in chiave. Arrivato dal Real Betis durante la finestra invernale di, il suo impatto con il calcio italiano è stato a dir poco devastante. In totale ha realizzato cinque gol in undici partite, ma a sorprendere è stato il trittico di gol messi a segno contro Juventus, Fiorentina e Napoli in tre partite consecutive.Schierato da esterno offensivo e in alcuni casi come falso nueve, il giocatore classe 2005 ha dimostrato di avere importanti doti tecniche e atletiche.