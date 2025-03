Sport.quotidiano.net - Calcio Uisp. La Lube Cucine regola 4-1 il Ctz Imballaggi

Tre sole giornate alle fine della fase campionato, classifica per le posizioni playoff in gran parte decisa, ma spazio comunque a qualche sorpresa. E la sorpresa la fa il Tdl Soccer superando 2-1 l’Mb Team. Sblocca ‘Skizzo’ Marradi con un eurogol dalla distanza nel primo tempo. Nella ripresa l’Mb Team pareggia in mischia con Viviani, che precedentemente aveva colpito due legni con lo stesso tiro, ma cade a seguito del sinistro chirurgico di Pardini. "Perso per una disattenzione difensiva – sottolinea Giovanni Berlingeri –. Nel complesso è stata una partita equilibrata, in cui abbiamo anche fallito diverse occasioni da rete". Importante colpo della Croce Verde Discobolo che passa 3-1 sul campo del Torcigliano. Decidono Tortora e la doppietta di Del Carlo. Nel mezzo il momentaneo pari firmato Scavo.