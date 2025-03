Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Gubbio a pieno regime con l’Entella capolista

– Mancano cinque settimane alla fine della regular season e ogni allenamento, a maggior ragione ogni partita, vale esponenzialmente di più dei semplici punti in palio. Un discorso che vale ancora di più se, come è stato per il, la stagione è stata claudicante, addirittura con l’esonero di mister Taurino e con una costante schiera di infortuni da affrontare. Adesso, però, non c’è tempo per guardarsi indietro e rimpiangere quanto avvenuto in passato, ma si può e si deve guardare a queste sei partite finali con grinta, determinazione e consapevolezza, continuando a seguire l’etica del lavoro che mister Fontana ha da subito improntato nei giocatori dopo il suo arrivo. Solo attraverso lo sforzo quotidiano e settimanale si possono evitare gli errori che si ripetono in quasi ogni gara giocata dal, specialmente negli ultimi metri di campo dove la squadra ha dimostrato una sorta di timidezza.