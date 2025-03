.com - Calcio / Prima Categoria 2024-2025, il racconto della 24^ giornata dei gironi B e C

Leggi su .com

Nel girone B la Castelfrettese torna a +5 dall’Ostra, il Montemarciano vince lo scontro diretto contro l’Osimo 2011. La Sampaolese vince il derby contro lo Staffolo, il San Biagio ferma sul pari il Borghetto, 0-0 tra Borgo Minonna e Castelbellino. Nel girone C l’Argignano vince ancora battendo la Belfortese, torna a sorridere anche la Passatempese VALLESINA, 20 marzo– Assomiglia a un tiro e molla l’andamento dei campionati regionali di, arrivati alla 24^sabato scorso 15 marzo. Nel girone B, in particolare, la Castelfrettese si è riportata in vantaggio di 5 punti sull’Ostra: i “frogs” hanno fatto il loro dovere, battendo 2-0 una Real Cameranese ormai fuori dai giochi per i play-off, mentre gli ostrensi non sono andati oltre lo 0-0 con il Pietralacroce.Per quanto riguarda, invece, la lotta play-off, il Marzocca si conferma con un bel 2-0 alla Labor, mentre il Montemarciano scavalca l’Osimo 2011 vincendo lo scontro diretto per 2-0.