Calcio Lutto nel Camerano | è scomparso il presidente Massimiliano Trozzi

A causa di un malore il numero uno della società gialloblù èall’età di 45 anni: il cordoglio del club. Rinviata Real Cameranese-Montemarciano in Prima Categoria, 20 marzo 2025 – Unimprovviso sconvolge ildilettantistico marchigiano. Oggi, infatti, è improvvisamenteildel, a causa di un malore, all’età di 45 anni.“E’ impossibile descrivere ciò che proviamo – scrive la società gialloblù –. Siamo annebbiati. Dolore, rabbia, abbattimento. Un attimo, un battito di ciglia, un istante e il nostro, il nostro amico, il nostro punto di riferimento,non c’è più. Se l’è portato via un malore improvviso, stamattina.Alla sua famiglia, a suo figlio Gabriel, nostro calciatore della prima squadra, a tutti quanti, come noi, gli hanno voluto un gran bene e ci sono subito diventati amici, un messaggio di condoglianze e un abbraccio enorme da tutto il