Calcio Giovanile Tornei Velox e Cleti 2025 iscrizioni entro giovedì 27 marzo

Tornei Velox e Cleti 2025, iscrizioni entro giovedì 27 marzo

Già tante le adesioni per i tre storiciorganizzati dalla Maceratese nel periodo di maggio-giugno. La Vigor Senigallia vinse l’edizione 2024 del “” MACERATA, 20– Anche quest’anno il mese disegna la scadenza per prender parte aidipiù belli, quelli dei record:. La Maceratese ha stabilito in27 la data ultima per l’iscrizione delle società marchigiane interessate e in segreteria sono già pervenute decine e decine di adesioni. Così tante che per il, sia categoria Allievi che Giovanissimi, siamo già vicini al raggiungimento del tetto massimo di partecipanti. Il club biancorosso ha indicato in 48 squadre il numero-soglia consentita per ogni competizione, l’anno scorso addirittura furono 137 le formazioni al via nelle tre manifestazioni!L’edizioneavrà il formato di quelle, fortunatissime, che l’hanno preceduta.