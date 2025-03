Sport.quotidiano.net - Calcio femminile. Gode anche la Sammartinese

Sempre al "Nicoletti" di Riccione, c’è stato il trionfo dellache si è aggiudicata il trofeo della Promozione, superando (2-1) il Rimini in una gara molto equilibrata. Match-winner proprio al 90’ la neo-entrata Chiessi che ha trasformato un rigore netto, scongiurando così i supplementari e gli eventuali calci di rigori. Nel primo tempo neroverdi avanti grazie all’acuto di Berselli, annullato a 10’ dal gong dalla romagnola Crinelli. Ora entrambe le formazioni si rituffano nel campionato dove domenica larenderà visita alle formiginesi dello Smile, mentre le biancorosse, leader della classifica con una lunghezza sulle neroverdi, attenderanno il Riccione per il derby romagnolo. La rivincita fra le due formazioni andrà in onda all’ultima giornata, il 27 aprile, in casa delle riminesi e potrebbe essere decisiva per il salto in Eccellenza.